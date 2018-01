China opent aanval op hiphop en doet 'onzuivere' rappers in de ban

'Lijntjes witte sneeuw'

Het mainstream-muziekpubliek was rijp voor Chinese hiphop: de finale van het kijkcijferkanon The Rap of China werd in september 2,68 miljard keer bekeken. Winnaars PG One en GAI vielen omhoog tot posterboys van een nieuwe muzikale generatie.



Tot PG One eind vorig jaar in opspraak kwam met teksten over 'lijntjes pure witte sneeuw' en 'schaamteloze bitches met rusteloze handen'. Daar kun je je als Chinese rapper beter ver van houden, zeker sinds het ministerie voor Cultuur in 2015 120 nummers verbood wegens het verheerlijken van 'obsceniteiten, misdaad en geweld'. PG One maakte het schandaal groter door te zeggen dat hij onder invloed van 'zwarte muziek tot een onjuist begrip van de kernwaarden van de hiphopcultuur' was gekomen.