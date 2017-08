Peking werpt zich op als scheidsrechter tussen VS en Noord-Korea, en dat is al heel wat

Het is al heel wat dat Peking zich als scheidsrechter tussen Washington en Pyongyang opwerpt Kim Jong-Un (Noord Korea) en Donald Trump (Verenigde Staten van Amerika) © AFP

Het permanente crisisgevoel over de achtertuin zit in de weg, terwijl China zijn handen vol heeft aan andere conflicten die bij de strategie van geleidelijke uitbreiding van de Chinese invloed op het internationale toneel prioriteit hebben. Zo laat China de tanden zien bij een grensruzie met de regionale concurrent India en dan is er de permanente spanning in de Zuid-Chinese Zee - in beide gevallen staat er grondgebied op het spel dat China als eigen territorium beschouwt.



Dat laatste is, in het uiterste geval, een militaire escalatie waard. Noord-Korea is van een andere orde. Daar zit de Kim-dynastie keurig op zijn plaats, als waardevolle buffer tussen China en de Verenigde Staten, die volgens Peking bondgenoten Japan en Zuid-Korea gebruiken om China in zijn historische herrijzenis dwars te zitten. Vanuit dat wereldbeeld geredeneerd is elke verandering ongewenst. Het is al heel wat dat Peking zich als scheidsrechter tussen Washington en Pyongyang opwerpt. China gelooft niet in sancties, maar heeft bij de recente stemming in de VN-Veiligheidsraad niet dwarsgelegen. Die schijnbare welwillendheid betekent niet dat Trump in Peking een bondgenoot heeft tegen Pyongyang - integendeel.