Chemische fabriek nabij Houston vliegt in brand na explosies, storm Harvey zwakt af

De fabriek ligt op zo'n 40 kilometer van Houston. Het complex zit sinds zondag zonder elektriciteit vanwege de storm. Er ligt zo'n twee meter water.



Omdat ook de generators niet werkten, konden de chemicaliën sindsdien niet op temperatuur worden gehouden. Door de warmte werden ze de afgelopen dagen instabiel. Arkema besloot de fabriek vrijdag al te sluiten toen Harvey Texas bereikte. Bewoners op zo'n 2,5 kilometer van het complex werd dinsdag aangeraden te vertrekken toen de fabriek zonder elektriciteit kwam te zitten.



Arkema waarschuwde donderdagochtend al dat de ontploffingen niet meer waren te voorkomen en dat de fabriek in brand zou vliegen. Door de enorme brand en de rookontwikkeling, zouden mensen in de omgeving vooral ademhalingsproblemen kunnen krijgen, aldus het bedrijf. De personen die donderdag in het ziekenhuis werden behandeld, hadden ook last van misselijkheid en hoofdpijn.



In het ergste geval, zo blijkt uit een studie uit 2014, kunnen in totaal zo'n 1,1 miljoen bewoners last krijgen als de brand enorm is. Volgens Arkema is zo'n 'worst case-scenario' echter onwaarschijnlijk, zeker nu veel bewoners in de directe omgeving zijn geëvacueerd.



Na dagen van hevige regenval en overstromingen, begint Harvey eindelijk in kracht af te nemen. In het overstroomde Houston zakt het water en kunnen reddingswerkers de schade opnemen. Het dodental is woensdagnacht gestegen tot 31.