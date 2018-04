Chemische aanval Douma toont intellectuele bankroet van Trump-regime

'Tegelijkertijd is het Amerikaanse beleid nauwelijks beter te verantwoorden. Het is nu ronduit chaotisch onder Trump. Een jaar geleden, nadat een chemische aanval door Syrië tientallen mensen in Khan Sheikhun had gedood, schoot hij 59 kruisraketten af op de Syrische luchtmachtbasis. Sindsdien is het Amerikaanse beleid inzake Syrië herhaaldelijk geflopt. In januari beloofde de toenmalige staatssecretaris Tillerson dat de Amerikaanse troepen in Syrië zouden blijven lang na een eventuele nederlaag van Islamitische Staat. Een week geleden was het volgens Trump 'tijd' om Amerikaanse troepen naar huis te sturen. Een dag later zei hij weer dat de troepen maanden zouden blijven. Het zou nauwelijks verrassend zijn geweest als het regime van Assad een kans zag. Op zondag dreigde Trump dat Assad een 'hoge prijs' zou betalen. Maar de waarheid is dat de VS steeds meer gemarginaliseerd worden.



'De aanstaande val van Oost-Goutha betekent niet het einde van het Syrische conflict. Het lijkt eerder een nieuwe fase te markeren.'