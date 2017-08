Chauffeur aanslag Barcelona misschien toch nog voortvluchtig

Aanvankelijk werd vermoed dat de 18-jarige Moussa Oukabir achter het stuur zat van het witte busje waarmee 13 mensen zijn doodgereden. Politiechef Trapero zegt dat het nog steeds een mogelijkheid is, 'maar anders dan enkele uren geleden verliest die theorie aan gewicht'.



Vrijdag stopte de klopjacht op Oukabir, toen bleek dat hij één van de vijf terroristen was die in Cambrils zijn doodgeschoten. Spaanse media concludeerden dat de zoektocht naar de hoofddader daarmee ook was afgelopen, maar daarvan is geen sprake, aldus Trapero.



De politie onderzoekt nu of Younes Abouyaaqoub, een 22-jarige man die in Marokko is geboren, de chauffeur van het busje was. Hij is de enige van de mannen op de opsporingslijst die niet is omgekomen.