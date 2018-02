Celstraf voor wie spreekt van 'Poolse concentratiekampen', Holocaust-overlevenden woedend over nieuwe wet

'Waanzin'

Polen mag niet beledigd worden. Patryk Jaki, staatssecretaris

Halina Birenbaum, een Holocaust-overlevende en een bekende Israëlische schrijver, noemt de wet 'waanzin'. 'Het is belachelijk, gezien wat er in Polen is gebeurd met de Joden', aldus Birenbaum, lid van het Internationale Auschwitz Committee. Ze zegt bezorgd te zijn dat ze nu wellicht kan worden gearresteerd 'vanwege wat ik zeg'.



De Israëlische minister van Tranport Yisrael Katz riep Netanyahu op de ambassadeur in Warschau direct terug te roepen. 'De nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust moet nu boven alles voorrang krijgen', aldus de bewindsman.



Staatssecretaris Jaki, die het wetsontwerp opstelde, zegt dat de Israëlische reacties aantonen dat de wet hard nodig is. 'Belangrijke politici in Israël en de media daar vallen ons aan vanwege deze wet', aldus Jaki. 'Zij beweren ook nog dat Polen 'medeverantwoordelijk' waren voor de Holocaust. Dit is het bewijs dat deze wet hard nodig is.'