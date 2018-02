CDU/CSU en SPD bereiken akkoord: vierde kabinet-Merkel grote stap dichterbij

Een iets socialer gezicht

Lang hebben de partijen de afgelopen twee dagen onderhandeld over ziektekostenverzekeringen. Nu heeft Duitsland een duaal systeem waarbij het grootste deel van de bevolking verzekerd is via ziekenfondsen van de overheid. Maar een klein en bovengemiddeld vermogend deel van de bevolking, acht procent, is verzekerd door een private partij.



Artsen krijgen voor het behandelen van privaatverzekerde patiënten veel meer geld, waardoor zij in de regel sneller en soms beter behandeld worden. De SPD wil dit systeem afschaffen, de CDU niet.



Hoe het compromis er in de definitieve versie van het regeerakkoord uitziet, was woensdagochtend nog niet bekend.



Een andere splijtzwam waren tijdelijke arbeidscontracten en nulurencontracten. De SPD eiste meer zekerheid voor werknemers. CDU en CSU achten dit nadelig voor de Duitse economie.



Volgens der Spiegel staat in het definitieve akkoord dat werkgevers het aantal tijdelijke contracten niet meer eindeloos mogen verlengen. Het lijkt erop dat het regeerakkoord voor Merkel IV een iets socialer gezicht krijgt dan het vorige, zoals de SPD ook wenste.



Verder is digitalisering net als vier jaar geleden een speerpunt. Toen mislukte dat voornemen magistraal. Nu belooft het kabinet veel extra miljarden voor snel internet en vanaf 2022 zelfs een wet 'Ouwe schoenen met nieuwe veters', schamperde Robert Habeck, de nieuwe voorzitter van de Groenen eerder deze week, toen de eerste details uit de onderhandelingen naar buiten kwamen.



De nieuwe Duitse regering zal het zwaar krijgen, misschien wel zwaarder dan Merkel het ooit heeft gehad. Niet alleen omdat de rechtse AfD nu in het parlement zit. Ook omdat de GroKo (grote coalitie) een coalitie van verliezers is, die op dit moment in de peilingen geen meerderheid meer heeft: de SPD is afgezakt naar 18 procent, de CDU stabiel rond 31 procent.