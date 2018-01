Catalonië is nog niet eens onafhankelijk, maar Tabarnia wil zich nu al afsplitsen

Niet veel later resoneerde het idee in heel Spanje. Tijdens de nieuwsluwe kerstdagen werd wereldwijd even nergens zo veel over getwitterd als over Tabarnia. Zelfs een serieus instituut als de Koninklijke Spaanse Academie liet van zich horen: de inwoners van Tabarnia zouden moeten worden aangeduid als 'Tabarnezen', al mocht 'Tabarnianen' ook.



Er zijn meer dan 200 duizend handtekeningen binnen voor een referendum over de nieuw te vormen autonome regio. Een vlaggenfabrikant meldde dat de kerstverloven van de werknemers werden ingetrokken om de bestellingen van de Tabarniaanse vlag, een combinatie tussen de vlag van Barcelona en Tarragona, af te kunnen handelen.



De argumenten van 'Barcelona is not Catalonia' vormen een parodie op die van de aanhangers van de leus 'Catalonia is not Spain'. Dit deel van Catalonië zou een héél ander karakter hebben: tweetalig, multicultureel, verstedelijkt, en met een sterke economische en culturele band met de rest van Spanje.