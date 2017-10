Catalaanse president haalt fel uit naar Spaanse koning: 'Geen koning van alle burgers'

Wat de koning naliet, deed de Catalaanse premier precies een etmaal later wel: hij riep op tot een vreedzame dialoog, 'zoals in de Catalaanse politieke cultuur zit'. Ook sprak hij over de Spanjaarden (inclusief de Catalanen) als 'één volk, dat wil blijven bijdragen aan het ontwikkelen van de Spaanse staat'. Over het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid repte de regiopresident met geen woord, hoewel hij dezelfde ochtend nog tegen de BBC had gezegd dat dit 'een kwestie van dagen' is.



In de week na het omstreden referendum over de onafhankelijkheid, afgelopen zondag, gaat de Catalaanse regering voorzichtig te werk. Een debat over de uitslag van het referendum is over het weekend heen getild en vindt nu maandag plaats. Dat is het moment waarop de onafhankelijkheid kan worden uitgeroepen. Tot die tijd wil Puigdemont de wereld laten zien dat hij niet op ramkoers ligt, maar altijd bereid is tot praten met de regering in Madrid.