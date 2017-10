Catalaanse premier Puigdemont over ongekend harde ingrijpen Spanje: 'Ergste aanval op volk sinds Franco'

Puigdemont reageerde vanavond met ingehouden woede op de machtsovername. De Spaanse regering 'doet het zelfbestuur en de democratische wil van de Catalanen teniet', zei hij tijdens een televisietoespraak zaterdagavond. 'Wat de Catalanen beslissen bij verkiezingen, draait de Spaanse regering terug in haar kantoren.' Het is volgens hem illegaal dat de Spaanse regering een nieuwe regiopremier aanwijst.



'Dit is de ergste aanval op de instellingen en het volk van Catalonië sinds de decreten waarmee de militaire dictator Francisco Franco het regionale bestuur afschafte. De regering van Mariano Rajoy wil het leven in Catalonië beheersen vanuit Madrid.'



Puigdemont wil over twee maanden onafhankelijkheid uitroepen

De Spaanse regering meent dat de drastische ingreep gerechtvaardigd is vanwege het afscheidingsproces dat door Catalonië in gang is gezet. Puigdemont wil op basis van het referendum van 1 oktober, dat onwettig en wanordelijk verliep, over twee maanden de onafhankelijkheid uitroepen. De Spaanse grondwet staat het referendum niet toe, en noemt de Spaanse eenheid bovendien 'onverbrekelijk'.



De regering van Mariano Rajoy beroept zich er daarnaast op 'het sociaal welzijn en de economische groei in stand te houden en de rechten en vrijheden van alle Catalanen te waarborgen'. Honderden bedrijven kozen al voor een officiële vestigingsplaats buiten Catalonië. De afgelopen dagen werden de verwachtingen voor de economische groei naar beneden bijgesteld.



Wat het sociaal welzijn betreft: de onafhankelijkheidskwestie verdeelt de Catalanen diep. Naar schatting de helft van de Catalanen is tegen afscheiding. De meesten van hen hebben niet gestemd tijdens het referendum, omdat dit illegaal was verklaard door het Grondwettelijk Hof. Deze groep wordt grotendeels genegeerd door politieke partijen die vóór de onafhankelijkheid zijn. Die partijen achten veel geoorloofd om de 'wil van het Catalaanse volk' gestand te doen.



Rajoy beroept zich op een wet die alles toestaat: grondwetartikel 155, bedoeld om opstandige deelstaten in toom te houden. Hoge ambtenaren in Catalonië moeten straks vrezen voor hun baan. Catalaanse politieagenten kunnen eenvoudig worden vervangen door Spaanse collega's. De Catalaanse publieke omroep krijgt opdracht 'waarachtige, objectieve en evenwichtige' informatie uit te zenden - iets wat de Spaanse publieke omroep zelden lukt.



De Spaanse premier zei zaterdag ettelijke malen dat zijn doel is 'het vreedzaam samenleven' te garanderen. Het lijkt er echter niet op dat de rust in Catalonië snel zal weerkeren na de machtsovername door de Spaanse regering. In steden en dorpen klonk een woedend geroffel op pannen. Ook liep het centrum van Barcelona vol met honderdduizenden demonstranten.