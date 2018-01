Catalaanse partijen bereiken akkoord: Puigdemont keert terug als premier

Zodra Puigdemont voet op Spaanse bodem zou zetten, wordt hij gearresteerd

Toch zitten er nog heel wat haken en ogen aan Puigdemonts benoeming. Om aangesteld te worden als regiopremier, moet hij een toespraak houden in het Catalaanse parlement. Puigdemont verkeert echter nog altijd in ballingschap; zodra hij voet op Spaanse bodem zou zetten, wordt hij gearresteerd. De oplossing zou kunnen zijn dat Puigdemont zijn toespraak per videoverbinding houdt, of dat een ander parlementslid zijn tekst voorleest. Het is onduidelijk of dit wettelijk is toegestaan.



Voordat het zover is, moet eerst het Catalaanse parlement worden beëdigd. Dat gebeurt volgende week woensdag, 17 januari. Meteen daarna wordt een nieuw presidium verkozen. Volgens de krant La Vanguardia hebben de twee onafhankelijkheidspartijen afgesproken dat de nieuwe parlementsvoorzitter afkomstig zal zijn uit de gelederen van Republikeins Links. De voorzitter van het parlement heeft vervolgens tien dagen om gesprekken voeren met alle partijen én een kandidaat-premier voor te stellen. Op z'n laatst moet de toespraak van die beoogd premier, in dit geval dus Puigdemont, plaatsvinden op 31 januari.