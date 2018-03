Catalaanse oud-premier Puigdemont aangehouden, wordt mogelijk uitgeleverd aan Spanje

Protest in Barcelona tegen de aanhouding van Puigdemont © AP Zijn Belgische advocaat Paul Bekaert verwacht dat Puigdemont op korte termijn onder voorwaarden vrijkomt

Uit diverse media blijkt dat de Spaanse geheime dienst Puigdemont al volgt sinds zijn vertrek naar Finland. Volgens de Britse krant The Guardian was er al een uitleveringsbevel onderweg naar Helsinki maar dat arriveerde te laat omdat het eerst vertaald moest worden. Daarop tipte de Spaanse geheime dienst de Duitse politie om Puigdemont aan te houden zodra hij over de Deense grens was.



Het is nu aan de Duitse justitie om te besluiten of zij Puigdemont uitleveren aan Spanje. Hiervoor zou zij 60 dagen de tijd hebben. De uitlevering is afhankelijk van hoe de Duitse justitie naar de aanklacht kijken. In Duitsland is het misdrijf 'rebellie' als zodanig niet bekend. Mogelijk zou hij wegens hoogverraad kunnen worden uitgewezen, zo schrijft The Guardian, maar dan zou er ook sprake moeten zijn van geweld of dreiging met geweld om de onafhankelijkheid ongrondwettelijk af te dwingen.



De Catalaanse afscheidingsbeweging heeft geen geweld gebruikt. Omgekeerd gebruikte de Spaanse regering wel geweld tijdens het referendum van vorig jaar. Dit kwam de regering van premier Rajoy op ernstige kritiek in Europa te staan. De Catalanen gaan er juist prat op dat hun onafhankelijkheidsstrijd in tegenstelling tot die van de Basken vreedzaam en in redelijkheid verloopt. Zijn Belgische advocaat Paul Bekaert verwacht dat Puigdemont op korte termijn onder voorwaarden vrijkomt.



In Barcelona werd zondagmiddag opgeroepen de straat op te gaan om te protesteren tegen de rechtsgang. Catalonië verkeert al maanden in een machtsvacuüm. Na het mislukte referendum is het nog steeds niet gelukt om een nieuwe regering te vormen. Ook de derde en laatst mogelijke presidentskandidaat, de voormalige minister Jordi Turull, verdween vrijdag achter de tralies omdat hij door het Spaanse Hooggerechtshof van rebellie wordt beschuldigd.