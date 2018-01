Catalaanse onafhankelijkheidspartij ook niet vrij van corruptie - er werd 6,6 miljoen weggesluisd

De penningmeester van Convergència ontving enveloppen met geld uit handen van de directie van het muziekpaleis

In Spanje staat de corruptiezaak bekend als de zaak Palau. Het smeergeld bereikte de partij door bemiddeling van de bestuurders van het illustere Palau de la Musica, een modernistisch muziekpaleis in het centrum van Barcelona en trots symbool van de Catalaanse cultuur.



Het bouwbedrijf maakte grote geldbedragen over aan het muziekpaleis, zogenaamd als sponsoring voor een serie optredens. Vervolgens ontving de penningmeester van Convergència enveloppen met geld uit handen van de directie van het muziekpaleis.



De bestuurders van het Palau de la Musica werden ruimhartig beloond voor deze bemiddeling. De afspraak was dat steeds 4 procent van de waarde van een bouwproject door Ferrovial werd uitgekeerd in steekpenningen. 'Eerst was het 3 procent, maar later 4 procent, want Convergència wilde meer geld', bekende een van de Palau-bestuurders bij de rechtszaak. De politieke partij kreeg vanaf dat moment 2,5 procent uitgekeerd. terwijl 1,5 procent aan de strijkstok van de bestuurders van het muziekpaleis hangen.