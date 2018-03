Catalaanse leiders vervolgd wegens rebellie

Strategie

Het leidt er toe dat op 27 oktober 2017 eenzijdig de Catalaanse republiek wordt uitgeroepen. Het Hooggerechtshof ziet dit als uitkomst van een strategie waartoe al in 2014 werd besloten. Ook nu nog zouden dezelfde ideeën 'latent' aanwezig zijn in de Catalaanse politieke top en zelfs steeds een 'grotere scherpte' krijgen.



Vier rebellie-verdachten bevonden zich al in de gevangenis, nog eens vijf werden daar vrijdag door de rechter naartoe gestuurd. De overige vier houden zich op in het buitenland. Puigdemont en twee van zijn bewindslieden zijn in België. De leider van de links-republikeinen bleek naar Zwitserland te zijn ontkomen.



Onder de Catalaanse ministers die achter de tralies verdwenen, bevond zich Jordi Turull. Hij was de beoogd premier van Catalonië, nadat Puigdemont en protestleider Jordi Sànchez waren afgevallen. Het kwam donderdag tot een stemming over zijn kandidatuur. Die eerste stemronde verloor hij echter: de anarchisten vonden dat zijn toon te gematigd was.