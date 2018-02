Canadese premier Trudeau maakt excuses voor flauw genderneutraal grapje

Het laat maar weer eens zien dat ik geen grappen moet maken, zelfs niet wanneer ik denk dat ze leuk zijn Trudeau maakt zijn excuses voor de grap van donderdag

De opmerking van de premier kwam Trudeau op een golf van honende reacties te staan. Niet alleen in Canada, maar ook daarbuiten werd de draak gestoken met de politiek correcte uitlating van Trudeau, die zich erop laat voorstaan dat hij een feminist is. Vrouwen maken de helft van zijn kabinet uit. Op zijn aandringen nam de Canadese Senaat deze week ook een wet aan om het volkslied 'O Canada' genderneutraal te maken. In het lied werd gesproken over de 'zonen' van Canada, maar dat is nu 'ons' geworden.



Achteraf zegt Trudeau dat het allemaal ook als een grap was bedoeld. 'Jullie weten allemaal dat ik niet zo goed ben in grappen. Ik heb een paar dagen geleden een flauwe grap gemaakt die kennelijk viral is gegaan', zei hij tegen verslaggevers. 'De grap viel goed in de zaal en in die context. Maar daarbuiten doet hij het niet zo goed. Het laat maar weer eens zien dat ik geen grappen moet maken, zelfs niet wanneer ik denk dat ze leuk zijn.'