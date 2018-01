Canadees, die vijf jaar werd gegijzeld door Haqqani-strijders, gearresteerd wegens seksueel geweld

De Canadees wordt verdacht van vijftien strafbare feiten gepleegd tussen oktober en december, kort na zijn terugkomst in Canada. Omdat de rechter een publicatieban heeft opgelegd, mag de identiteit van de twee slachtoffers niet naar buiten worden gebracht.



Boyle werd op 30 december aangehouden. Hij wordt verdacht van het plegen van in totaal vijftien strafbare feiten, waaronder ook het misleiden van de politie. 'De heer Boyle is onschuldig tot het tegendeel is bewezen', aldus zijn advocaat Eric Granger. 'Hij is tot nu toe nooit in problemen geweest. Wij hopen snel het bewijs te zien op grond waarvan hij wordt vastgehouden.' Na zijn vrijlating in oktober zei zijn familie in een verklaring dat hij 'flink getraumatiseerd was'.



De 34-jarige Boyle, zijn vrouw en hun drie kinderen waren vorige maand nog op bezoek bij premier Trudeau. Vlak voor Kerstmis werden foto's gepubliceerd op Twitter waarop is te zien hoe Trudeau in zijn kantoor, met een van de kinderen op schoot, praat met Boyle. Eerder had de premier gezegd dat hij zich niet kon voorstellen wat het gezin had meegemaakt tijdens hun gevangenschap.



Boyle, zoon van een Canadese rechter, en zijn zwangere Amerikaanse vrouw Caitlan Coleman werden in 2012 in Afghanistan ontvoerd in de provincie Wardak. Ze zeiden dat ze toen ze als rugzaktoeristen door het gebied trokken. Hun drie kinderen werden in gevangenschap geboren. De ontvoerders waren strijders van het Haqqani-netwerk, een strijdgroep die banden heeft met de Taliban. De VS hebben de groep bestempeld als een terreurorganisatie.