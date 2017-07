Canada pakt polygamie aan: kopstukken sekte veroordeeld, een van hen heeft 24 vrouwen en 148 kinderen

Blackmore is een van de bekendste pleitbezorgers van polygamie in Canada. Hij was een tijdlang 'bisschop' in de Fundamentalistische Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (FLDS). Die gemeenschap scheidde zich af van de mormoonse kerk in de VS, nadat die eind 19de eeuw onder druk van de Amerikaanse overheid veelwijverij had afgezworen. Een groep verstokte polygamisten begon later een nederzetting, Bountiful, net over de grens in Canada. Bountiful telt nu naar schatting duizend inwoners.



Naast Blackmore, die inmiddels zijn eigen oud-mormoonse sekte heeft opgericht, stond James Oler terecht. Hij heeft vijf vrouwen en een onbekend aantal kinderen. Beiden komen uit gezinnen met één vader en meerdere vrouwen, waarin de dochters worden opgevoed in de overtuiging dat het Gods wil is dat zij hun vaders en toekomstige echtgenoten gehoorzamen. Met wie zij moeten trouwen, dat maakt de leider van de FDLS, oftewel de 'profeet', uit.