Cambodja laat meeste 'pornodansers' vrij, maar Nederlander zit nog vast en riskeert een jaar cel

Job van der W. was een van de 87 buitenlanders die eind januari in Siem Reap, in de buurt van tempelcomplex Angkor Wat, aanwezig was op een feest. Op foto's die op sociale media verschenen, was te zien dat mannen en vrouwen tijdens een drankspelletje gekleed op elkaar lagen. De politie deed vervolgens een inval. Van alle feestgangers werden 77 naar huis gestuurd na een preek over hun 'onaanvaardbare gedag'. Van de overige tien werden vorige week zeven op borgtocht vrijgelaten.



De uitgezette buitenlanders mogen nooit meer het land binnenkomen, oordeelde een rechter. Het 'pornografische dansen' druiste in tegen de Cambodjaanse cultuur.



Volgens de advocaat van de verdediging zitten de Nederlander, een Brit en een Noor nog steeds vast. Zij worden gezien als de organisatoren van het feest. Mochten ze worden veroordeeld, dan kunnen ze maximaal een jaar cel krijgen.



De Cambodjaanse autoriteiten gaven vorige week videobeelden vrij waarop te zien is dat de mannen - allen kaalgeschoren - spijt betuigen. Zo legt een van de gevangenen uit dat hij het beste voor heeft met het land. 'Ik woon hier al twee jaar. Ik respecteer de cultuur. Ik help Cambodjaanse kinderen en ik help Cambodjaanse families (...). Ik heb één fout gemaakt. En het blijft bij die ene fout. Het spijt me.'



Job van der W. houdt het bij één zin: 'Ik wil alleen zeggen dat het me spijt.'