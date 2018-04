Busje rijdt in op voetgangers Toronto: tien doden, motief dader nog onduidelijk

De bestuurder van het busje werd vlak na het incident, dat om 13.30 uur lokale tijd plaatsvond, opgepakt. Volgens de politie gaat het om de 25-jarige Alek Minassian.



De politiebaas van Toronto, Mark Saunders, zei dat Minassian voor zover bekend geen banden had met terreurorganisaties. Ook is hij geen bekende van de politie. Hij werd een paar blokken verderop gearresteerd, na een confrontatie met de politie. Minassian riep 'Dood mij' naar een politieman, zwaaiend met een voorwerp in zijn handen, waarna hij zich overgaf. Het is onduidelijk of het een wapen was.



Volgens informatie op social media is Minassian een student die woont in de noordelijke buitenwijk Richmond Hills. Klasgenoten omschreven hem direct na het bloedbad als een teruggetrokken figuur die niemand iets kwaads deed. 'Hij was niet sociaal maar hij was absoluut niet gevaarlijk', aldus Shereen Chami, een oud-klasgenoot. Ze zaten in een klas voor leerlingen met leerproblemen.



'Het ziet er naar uit dat dit alles opzettelijk was', aldus Saunders over het omver rijden van de voetgangers. De politie van Toronto heeft het onderzoek nog niet overgedragen aan de landelijke politie, de 'Mounties', een aanwijzing dat ze nog niet denken aan een terreurdaad. Het incident vond plaats terwijl elders in de stad de ministers van Buitenlandse Zaken vergaderden van de G7. 'Dit was een afschuwelijke aanval', aldus minister Ralph Goodale van Openbare Veiligheid. Premier Trudeau zei verdrietig te zijn over 'deze tragische en zinloze aanval'.