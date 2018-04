Busje rijdt in op voetgangers in Toronto: 9 doden en 16 gewonden - bestuurder aangehouden

De bestuurder van het busje werd vlak na het incident dat om 13.30 uur lokale tijd plaatsvond, opgepakt. Over de dader, het geslacht, de leeftijd of het motief is nog niets bekend.



De politie heeft het gebied rond het incident afgezet. Volgens ooggetuigen reed het busje plotseling met harde snelheid de stoep op, waarbij hij tenminste tien voetgangers schepte. Op beelden die verspreid zijn op sociale media, zijn gewapende politieagenten en verschillende hulpverleners in actie te zien.



In Canadese media beschreven ooggetuigen hoe de drukke Yonge Street op 'deze mooie lentedag plotseling het decor van een nachtmerrie' werd. 'We zagen nog net hoe de laatste mensen werden overreden. Hij bleef maar rijden', vertelt Diego Dematos aan Sky News. 'Het enige dat ik zag was mensen op de grond. Sorry als ik niet goed uit mijn woorden kom, ik ben nog helemaal aan het trillen.'