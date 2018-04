Busje rijdt in op voetgangers in Toronto: dodental loopt op

Hij doodde de een na de ander. En hij ging maar door Ooggetuige op CNN

Volgens ooggetuigen was het ongeluk opzettelijk. Een agent vertelde The Mirror dat hij getoeter hoorde en naar buiten liep. Vanaf een balkon zag hij hoe een vrouw op de grond lag en geholpen werd door omstanders. Hij vertelt dat hij zag hoe een man opzettelijk voetgangers raakte maar juist het verkeer vermeed om via een zijstraat weg te komen.



Ook een andere ooggetuige zei tegen de nieuwszender CNN dat het duidelijk was dat 'deze persoon dit opzettelijk deed. Hij doodde de een na de ander. En hij ging maar door.' Hij zei dat er vooral oude mensen werden getroffen, maar hij had ook een kinderwagen de lucht in zien vliegen.



De Canadese premier Justin Trudeau reageerde direct. Hij zei dat hij nog geen compleet beeld van de gebeurtenissen heeft en dat de komende uren hoopt te krijgen. 'Onze harten gaan uit naar eenieder die is getroffen'.