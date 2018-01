Busbrand Kazachstan eist 52 levens: alle slachtoffers zijn Oezbeekze arbeidsmigranten

Hun achtergestelde positie wordt vaak in verband gebracht met criminaliteit. Rusland houdt Oezbeken en andere Centraal-Aziatische migranten verantwoordelijk voor een stijging in het aantal misdaden dat gepleegd wordt door buitenlanders. De regering in Moskou heeft het migranten de afgelopen jaren moeilijker gemaakt om in Rusland te werken.



Met name de aanscherping van de eisen voor een werkvergunning zijn een obstakel voor veel Oezbeken. Ze moeten onder meer een medische keuring doorlopen, een ziektekostenverzekering afsluiten en een examen afleggen over de Russische taal en wetten.



Sindsdien zoeken Oezbeken vaker hun heil buiten de voormalige Sovjet-Unie, zoals in Turkije, de Europese Unie en de Verenigde Staten. Maar integratie loopt daar stroever dan in Rusland, door grotere taal- en cultuurverschillen. Oezbeken belanden in de illegaliteit en zijn in enkele gevallen geradicaliseerd: vorig jaar werden drie terroristische aanslagen (New York, Stockholm, Sint-Petersburg) gepleegd door Oezbeekse migranten.



In de bus die donderdag in brand vloog op de besneeuwde steppe van Kazachstan, zaten in totaal 57 mensen. Slechts vijf inzittenden wisten de bus te ontvluchten, meldde het Kazachse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is niet duidelijk waarom de bus in brand vloog.