Bulgaars-Orthodoxe Kerk: ratificeer verdrag over geweld tegen vrouwen niet

Het document werd begin deze maand door de centrumrechtse regering van Bulgarije aan het parlement voorgelegd ter ratificatie. De Heilige Synode, het bestuur van de Bulgaars-Orthodoxe Kerk, stelt in een verklaring dat het verdrag in strijd is met de opvattingen van het Bulgaarse volk over zaken als geloof, eer, moraal, waardigheid en de familie. Het document zal leiden tot de 'spirituele dood' en is volstrekt in strijd met het christendom.



De kerk heeft in het bijzonder bezwaar tegen de verwijzingen in de tekst naar 'gender', de term voor de maatschappelijk bepaalde rollen van mannen en vrouwen. Dat komt neer op het 'ontkennen van bijbelse waarheden'.