Brussel zet de deur open voor mogelijke nieuwe EU-leden uit de Balkan

'Uitbreidingsmoeheid'

Vertel de burgers dat het in ons belang is EU-commissaris Johannes Hahn

Of al deze argumenten van de Europese Commissie in Brussel gedeeld worden door alle Europese hoofdsteden zal moeten blijken. Vorig jaar maart was premier Mark Rutte nog duidelijk: 'Niemand zit te wachten op uitbreiding. Wel samenwerken maar niet uitbreiden.' Dit sentiment leeft onder druk van sceptische kiezers bij meer regeringen in de oude lidstaten. Hahn is zich bewust van deze 'uitbreidingsmoeheid'. Maar: 'Vertel de burgers dat het in ons belang is. Het is een keus tussen het exporteren van stabiliteit of het importeren van instabiliteit.'