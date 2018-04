Brussel wil onderhandelingen over EU-lidmaatschap voor Albanië en Macedonië

'Stellen we ons niet open voor landen uit die zeer gecompliceerde en tragische regio en bieden we hun geen Europees perspectief, dan breekt daar weer oorlog uit zoals in de jaren negentig', aldus Juncker in het Europees Parlement.



De Luxemburger kreeg meteen weerwoord van de Franse president Emmanuel Macron. Die betoogde op dezelfde plek dat de Europese Unie eerst haar eigen huis beter op orde moet hebben, wil het nieuwe leden toelaten. Hij is er voor om de Westelijke-Balkanlanden ooit op te nemen in het Europese project en wil niet dat ze zich wenden tot Turkije of Rusland. Maar voordat de EU toegroeit naar 30, 32 lidstaten, moet zij hervormen en haar regels zo aanpassen dat zij besluitvaardiger wordt. Met 28 landen is nu al heel moeilijk om slagkracht te tonen, was zijn boodschap.