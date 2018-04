Brussel stelt dat 'niets doen geen optie is' en opent de aanval op nepnieuws

'Niets doen is geen optie', stelt de Commissie in haar voorstel over het bestrijden van 'desinformatie' dat ze vandaag presenteert. Volgens Brussel ondermijnt nepnieuws de democratie en de samenleving. Acht op de tien jongeren ziet het verschil niet tussen nep- en echt nieuws, blijkt uit EU-onderzoek. Een kwart van de berichtgeving op Twitter over de Duitse presidentsverkiezingen (2017) was 'junk news' volgens de OESO. Bij de Franse presidentsverkiezingen was dat eenderde, bij de verkiezing van Trump in de VS de helft.

EU-diplomaten tonen zich niettemin sceptisch. Zij vragen zich af wie bepaalt wat 'vals en misleidend' is en vrezen ongewenste druk op de vrije nieuwsvoorziening