Brussel: Nederlandse offerte voor EU-Geneesmiddelenagentschap schiet tekort

Koehandel

De keus is uiteindelijk aan de 27 lidstaten. Zij stemmen in november - met de evaluatie van de Commissie in de hand, maar het verleden leert dat de toewijzing van EU-agentschappen geregeld ontaardt in een politieke koehandel, waarbij objectieve beoordelingen al snel overwoekerd raken door machtsspelletjes en politiek opportunisme.



Dat de Europese Commissie een aantal zaken mist in de Nederlandse offerte hoeft nog niet veel te zeggen over de uiteindelijke kansen voor Amsterdam. Het ontbreken van informatie over 'fysieke veiligheid' voelt als een omissie in deze tijd van terrorisme. Maar het niet verschaffen van informatie over IT-systemen lijkt een slordigheid. Misschien vonden de opstellers van de 84 pagina's tellende offerte het iets te vanzelfsprekend dat aan de Zuidas 'de high quality IT-facilities' kunnen worden gerealiseerd die de EMA zegt nodig te hebben.



Voorts blijkt uit de evaluatie van de Europese Commissie dat ook de offertes van andere kandidaat-landen lacunes vertonen. In het bod voor het Franse Lille ontbreekt eveneens gedetailleerde informatie over IT-systemen en veiligheidstandaarden. Bovendien heeft die stad veel minder hotelcapaciteit dan Amsterdam (8.200 tegen 41.000 kamers).