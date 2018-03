Brussel komt met actieplan voor snellere aanvoer troepen en tanks

Minder formaliteiten

Behalve het aanpakken van fysieke obstakels bij wegen, bruggen en tunnels is het aanpassen van formaliteiten een belangrijk aandachtspunt. Landen hanteren uiteenlopende regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, wat aan de grenzen problemen en dus veel oponthoud kan opleveren voor munitietransporten.



'Door de militaire mobiliteit binnen de EU te verbeteren, kunnen we effectiever zijn bij het voorkomen van crises, efficiënter bij het uitvoeren van missies en sneller bij het reageren op crises', zegt EU-buitenlandchef Federica Mogherini. Het actieplan past in het streven naar een heuse defensiepijler binnen de EU. De ontwikkeling daarvan is in een stroomversnelling geraakt door het assertievere optreden van Rusland, de verkiezing van Trump en de Brexit.



Mogherini benadrukt dat er op het punt van de militaire mobiliteit nauw moet worden samengewerkt met de Navo. Nederland speelt in beide organisaties een voortrekkersrol in dit dossier, dat laat zien hoezeer het westerse veiligheidsbeeld de laatste jaren is gekanteld. Het gaat niet meer om het incasseren van het vredesdividend, maar om het versterken van de militaire paraatheid.