Brugge komt met plan van aanpak tegen vereenzaming Vlamingen

De huidige hulpverlening is vaak op doelgroepen gericht: ouderen, zieken of sociaal zwakkeren. Maar twee van de drie vereenzaamde doden in Brugge waren veertigers: een vrouw van 47 en een man van 41. 'Dit drama speelt zich af in verzorgde wijken, in mooie straten', aldus Landuyt. 'Niemand heeft opgemerkt dat de problemen zich daar opstapelden. Dit vergt een nieuwe aanpak.'



Hoe het Brugse plan tegen eenzaamheid er precies zal uitzien, wordt pas eind deze maand duidelijk. Maar volgens de burgemeester moet het een overkoepelende aanpak bevatten om kleine signalen van vereenzaming op te merken. 'We moeten focussen op alle momenten waarop er contact zou moeten zijn. Bij de wekelijkse vuilnisophaal zouden inwoners bijvoorbeeld kunnen kijken of bij al hun buren een vuilniszak buiten staat.'