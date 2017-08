Britten willen Europeanen ook na de Brexit zonder gedoe het land binnenlaten

Ierland kind van de rekening?

De Britten zijn niet bang dat EU-migranten via de Ierse 'achterdeur' binnen komen, want ze verwachten dat er maar weinig Europeanen zullen zijn die een illegaal bestaan willen opbrouwen op het eiland. Londen vertrouwt erop dat de Ierse douane goed in de gaten zal houden of er geen onwelgevallige migranten binnen komen, mensen bijvoorbeeld met een flink strafblad.



Hiermee besteden de Britten een deel van hun grenscontrole feitelijk uit aan Dublin. Een grotere uitdaging is het vrije verkeer van goederen tussen Ierland en Noord-Ierland wanneer de Britten de Europese douane-unie hebben verlaten. De Britten denken aan een 'onzichtbare grens', waarbij grote ondernemingen van tevoren precies online moeten aangeven welke goederen de 500 kilometer lange grens passeren, terwijl het MKB daarvan wordt vrijgesteld.



Critici voorzien technologische problemen en voorspellen dat dit een paradijs gaat worden voor smokkelaars. In The Guardian schreef de Ierse commentator Fintan O'Toole dat de Ieren het kind van de rekening dreigen te worden. 'Zonder grenscontroles kunnen Amerikaans rundvlees, Chinees staal, Australisch lam en Indiase auto's in Belfast aankomen, om vervolgens via Ierland hun weg te vinden naar Frankrijk, Duitsland of elk ander Europees land. De enige manier om dit te voorkomen is om Ierse export te onderwerpen aan grenscontroles op het vasteland. Hierdoor stapt Ierland met een been uit de EU. Waarom zou Dublin daarmee instemmen?'



Een procedureel geschilpunt is dat Brussel het Ierse vraagstuk eerst wenst op te lossen alvorens te spreken over een mogelijk handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. De Britten zijn ervan overtuigd dat deze twee zaken onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Er kan, zo beweerde een medewerker van Brexit-minister Davd Davis, pas een praktische oplossing worden uitgewerkt als duidelijk is wat voor een soort handelsakkoord er komt. Deze week zullen de Britten nog meer post-Brexit voorstellen publiceren.



Het streven van de Britten om als soevereine staat zo dicht mogelijk bij de EU te blijven - de voordelen zonder de nadelen - begint intussen argwaan te wekken bij de oude vrienden in het Gemenebest. De Australische minister van Buitenlandse Zaken liet The Times weten dat Gemenebestlanden alleen trek hebben in handelsakkoorden als hun onderdanen zich makkelijker kunnen vestigen in het oude moederland. Dat, immers, hadden de Brexiteers tijdens de referendumcampagne beloofd.