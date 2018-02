Britten verdeeld over medicinale cannabis: mag Alfie binnenkort wietolie gebruiken tegen epilepsie?

De neurofarmacoloog en oud-regeringsadviseur David Nutt vindt het 'sadistisch' om Alfie de wietolie te onthouden. 'Bewindslieden van de grote partijen zijn doodsbenauwd dat ze door de rechtse tabloidpers voor softies op drugsgebied worden uitgemaakt.' Nutt wijst erop dat cannabisgebruik in de Victoriaanse tijd en nog lang daarna heel gewoon was, maar dat de Britten sinds de jaren zeventig de beste bondgenoot willen zijn van de VS in hun oorlog tegen drugs.



Ironisch genoeg is medicinale wiet nu in 29 van de 52 Amerikaanse staten toegestaan. Bij Britse politici bestaat de angst dat met het toestaan van wietolie een paard van Troje wordt binnengehaald, zoals ze ook vrezen dat het toestaan van euthanasie zou leiden tot een massale sterfte onder ouderen. In The Guardian schreef commentator Ian Birrell niet verrast te zijn door de koppigheid. 'We hebben een premier die op Binnenlandse Zaken een drugsbeleid voerde dat uitblonk door een afkeer van bewijs.'