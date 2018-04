Britten leveren bewijs voor Russische betrokkenheid bij Skripal-vergiftiging

Verrassende onthulling

De onthulling kwam vrijdag als een verrassing voor de Russische ambassadeur in Londen, die in zijn ambtswoning een lange en levendige persconferentie gaf. Alexander Yakovenko beweerde het rapport eerst te willen bekijken en voegde eraan toe dat de Russen werken aan een eigen rapport over Salisbury. Hij hekelde de weigering van de Britse autoriteiten om met hem in gesprek te gaan over de vergiftiging van de Skripals en de dood van Nikolay Glushkov in Londen, een maand geleden. Volgens verweet hij de Britten een gebrek aan openheid door de weigering om informatie over te delen, niet alleen in de Skripal-zaak maar omtrent de dood door polonium van Alexander Litvinenko en andere Russische sterfgevallen op het eiland.



Yakavenko vroeg zich af waarom er sinds haar herstel niets meer is vernomen van Joelia. 'Hoe kan het dat in een land van vrije pers geen journalist contact mag hebben met haar?', hield hij de verzamelde media voor. Volgens hem bestaat er 'een filosofisch verband' tussen Salisbury en Syrië in die zin dat het in beide gevallen zou gaan om een anti-Russische hetze. Om de vermeende onbetrouwbaarheid van de Britten aan te tonen als het gaat om het Midden-Oosten toonde hij beelden van Blair vlak voor de Irak-oorlog, van een emotionele Blair na het Chilcot-rapport en van Blair die pleit om Syrië aan te vallen. Volgens hem zullen inspecteurs van de OPCW komende dagen ontdekken dat er in Douma geen gas is gebruikt, de inspecteurs wier werkwijze en onafhankelijkheid hij betwijfelde in de zaak-Salisbury.