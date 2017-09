Britten leggen omstreden tunnel onder Stonehenge, 'grootste vandalistische daad in afgelopen 12.000 jaar'

Over de kosten bestaan ook vraagtekens. Toen de regering-Blair de tunnel wilde bouwen werden de kosten geraamd op een kwart miljard euro. De aanleg ging toen niet door, omdat er geld nodig was om oorlog te voeren in Irak. Inmiddels kost de tunnel vijf keer zoveel. 'Het is altijd een raadsel voor me waarom infrastructurele projecten zo duur zijn in ons land,' schreef Philip Johnston in The Daily Telegraph, wijzend ook op de Hogesnelheidslijn en de nieuwe landingsbaan van Heathrow. De tunnel moet over twaalf jaar gereed zijn.