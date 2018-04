Britten: aanval op Syrische chemische fabrieken is succesvol verlopen

De Conservatieve bewindsman zei dat het ging om een eenmalige actie, tenzij Bashar al-Assad wederom gifgas inzet tegen zijn eigen bevolking. Eerder in de nacht had premier Theresa May gezegd dat er geen alternatief was voor militair ingrijpen.



Het Britse kabinet was donderdag overeengekomen steun te verlenen aan Donald Trump, mocht deze besluiten tot een precisieaanval op militaire doelen. Toestemming van het Lagerhuis is niet nodig, maar had volgens oppositieleider Jeremy Corbyn gevraagd moeten worden. Hij noemde de aanval 'juridisch twijfelachtig'. Volgens de socialist zouden de Britten voorop moeten lopen bij een vredesproces en redden bommen geen levens.