Britse voedselindustrie in verlegenheid: grootste kippenleverancier verpakt oude kippen opnieuw

Paardenvlees

Op de video, afgelopen zomer gemaakt tijdens een twaalf dagen durend verblijf op de fabrieksvloer, is onder meer te zien dat kippen die terugkwamen van de ene supermarkt in een verse verpakking werden teruggestuurd naar een andere. Het bedrijf bedient Tesco, Sainsbury, Marks & Spencer, Asda en de Lidl, dus vrijwel alle grote bedrijven. De supermarkten hebben verontwaardigd gereageerd op de vermoedelijke misleidende praktijken. Van supermarkten is bekend dat ze leveranciers, melkboeren bijvoorbeeld, sterk onder druk zetten om zo goedkoop mogelijk te leven. De omzet van 2 Sisters is 3,1 miljard pond (3,5 miljard euro), maar de winstmarges zijn uiterst gering.



2 Sisters Food is een groot concern, met restaurants (Giraffe) en pizzamakers. Ook het kalkoenbedrijf Bernard Matthews, dat in het verleden in opspraak is gekomen wegens dierenmishandeling, behoort daartoe. Het is na financiële problemen opgekocht door Boparan. De huidige affaire doet denken aan het Britse paardenvleesschandaal van 2013. Het '100%' rund in honderdduizenden diepvriesmaaltijden bleek 30 tot 100 procent paardenvlees te bevatten. De voedsel- en warenautoriteit maakte zich indertijd zorgen om het middel butazolid dat in paardenvlees zit, maar de Britten wonden zich vooral op over het feit dat ze ongewild vlees aten van een nobel dier.



Het foute vlees werd toen ook geëxporteerd en ook het huidige kippenschandaal blijft waarschijnlijk niet tot het eiland beperkt.