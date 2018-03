Britse premier May wijst Russen waarschijnlijk aan als daders van zenuwgasaanval op ex-spion Skripal

De Magnitsky-wet

Een andere is Oleg Deripaska, de aluminiummagnaat die in Londen woont en goede contacten heeft met belangrijke politici. Zo ontving hij ooit George Osborne en Peter Mandelson op diens jacht. Hij is een van de achttien prominente Russen die de Verenigde Staten niet in mogen. Dat komt door de Magnitsky-wet, een inreisverbod voor mensen die hun rijkdom op onduidelijke wijze hebben verworven. Deze wet is vernoemd naar de Russische zakenman Sergei Magnitsky die in 2009 na te zijn mishandeld overleed in een Russische cel.



Magnitsky had indertijd het grootste belastingschandaal uit de Russische geschiedenis aan het licht gebracht, veroorzaakt door een maffiabende die banden zou hebben gehad met het Poetin-regime. De Russische zakenman Alexander Perepelichny, die hier informatie over had verstrekt, werd in 2012 dood aan aangetroffen bij zijn villa in Surrey, een sterfgeval dat nooit helemaal is opgehelderd.