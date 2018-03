Britse premier May: Rusland moet zenuwgasaanval voor woensdag uitleggen, anders volgen represailles

Inreisverbod

Jeremy Corbyn pleit voor een 'stevige dialoog' met het Kremlin

Een andere maatregel die Poetin kan treffen is het, in navolging van Amerika, introduceren van een Magnitski-wet, een inreisverbod voor mensen die hun rijkdom op onduidelijke wijze hebben verworven. Deze wet is vernoemd naar Sergei Magnitski die in 2009 overleed na te zijn mishandeld in een Russische cel. Deze Russische zakenman bracht indertijd het grootste belastingschandaal uit de Russische geschiedenis aan het licht, waarbij een maffiabende betrokken was die banden zou hebben met het Poetin-regime.



Een Russische zakenman, Alexander Perepelitsjny, die hierover informatie had verstrekt werd in 2012 dood aan aangetroffen bij zijn villa in Surrey - een sterfgeval dat nooit echt is onderzocht. Volgens Magnistki's vriend en advocaat Bill Browder, die onvermoeibaar strijdt tegen Poetin, was deze passiviteit van hogerhand opgelegd.



De Conservatieve Partij staat ondertussen onder druk om bijna een miljoen euro aan donaties van Russische rijken, onder wie ook Poetin-critici, terug te geven. Het was het eerste onderwerp dat oppositieleider Jeremy Corbyn ter sprake bracht in zijn reactie op May's bekendmaking. De Labourleider, die geregeld te gast is geweest bij de Russische staatstelevisie, pleitte voor een 'stevige dialoog' met het Kremlin.