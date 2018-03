Britse politie stelt moordonderzoek in naar Poetin-criticus Nikolaj Gloesjkov

'Londongrad' was altijd een speeltuin voor rijke Russen, maar aan die gastvrijheid zitten ook schaduwkanten

Al jaren is Londen een speeltuin voor rijke Russen. Dat bracht zo zijn voordelen mee. De keerzijden komen steeds vaker naar voren.



Rusland ontkent zenuwgasaanval zoals altijd, maar sancties lijken nu onvermijdelijk

Schampere opmerkingen en tegenaanvallen hielpen Moskou bij eerdere aanslagen, maar nu lijken sancties onvermijdelijk.



Britse premier May: Rusland moet zenuwgasaanval voor woensdag uitleggen, anders volgen represailles

Het Kremlin moet voor woensdag laten weten hoe het kan dat een Russisch zenuwgas is gebruikt bij een moordaanval op een voormalige KGB-agent en diens dochter in Salisbury, ruim een week geleden. Dat ultimatum heeft Theresa May maandag gesteld in het Lagerhuis.



Dit is het zenuwgas waarmee Rusland vermoedelijk ex-spion Skripal probeerde te vergiftigen: novitsjok

Het behoort tot de dodelijkste chemische wapens ooit ontwikkeld: het Russische novitsjok. Volgens de Britse regering is het zenuwgas gebruikt bij de mislukte poging om de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal uit de weg te ruimen. Als de bewering van Londen klopt, is novitsjok voor het eerst ingezet. Het is vijf tot tien keer dodelijker dan het al dodelijke VX-gas. (+)