Britse politie gaat zedenzaken herzien na kritiek 'onbewust partijdig' te zijn

Het hoofd van het zedenteam is ondanks de wanpraktijken niet op non-actief gezet door zijn meerderen

Ook in een zaak tegen een 25-jarige Londenaar bleek de politie te hebben geprobeerd de aanklager, de jury en de rechter te misleiden. De man werd verdacht van seks met een minderjarige, maar de aangeefster had, zo bleek uit achtergehouden sms'jes, hem wijsgemaakt dat ze 19 jaar was in plaats van 15. De aanklager was not amused over de gang van zaken. Het hoofd van het zedenteam, Mark Azariah, is inmiddels van zijn post gehaald.



Een derde zaak betrof een 24-jarige assistent van een Conservatieve parlementariër. Pas laat in het proces kwam aan het licht dat de vrouw kort na de vermeende verkrachting contact had gezocht met een krant om haar 'kiss & tell'-verhaal te doen. Er doken beelden op waarop te zien was dat de verdachte en de aangeefster hand in hand naar de kamer liepen waar ze seks zouden hebben. Niets wees op dwang of machtsmisbruik. De jury had weinig tijd nodig om hem, unaniem, vrij te spreken.