Britse oudjes opeens 'illegaal' in eigen land

Commotie

Dat het nu pas een probleem is geworden, komt doordat het ministerie van Binnenlandse Zaken een strenger immigratiebeleid is gaan voeren. De huidige premier Theresa May heeft in haar tijd als minister op dat departement 'een vijandiger klimaat' gecreëerd voor illegale immigranten. Zo moeten werkgevers en huisbazen bijvoorbeeld veel beter kijken naar de verblijfsstatus van personeel en huurders.



Inmiddels heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken beloofd de dossiers van de in opspraak geraakte Windrush-Britten snel te herzien. Het zou niet de bedoeling zijn om mensen die er vijftig tot zestig jaar lang een leven hebben opgebouwd het land uit te zetten. De problemen zijn een veeg teken voor EU-burgers in het land, die na de Brexit allemaal een verblijfsdocument moeten aanvragen.



Het Windrush-probleem valt toevallig samen met de vijftigste verjaardag van de beruchte toespraak waarin de conservatieve politicus en classicus Enoch Powell in 1968 'rivieren van bloed' voorspelde als de ongecontroleerde immigratie uit de voormalige koloniën bleef doorgaan. De BBC heeft de toespraak, met commentaar, zondag opnieuw uitgezonden, wat de omroep op kritiek kwam te staan.



De commotie valt samen met de bijeenkomst van de 53 Gemenebestlanden die deze week in Londen wordt gehouden. Voor May is het van groot belang om, met oog op het verlaten van de EU, de banden met de oude vrienden in oost en west te versterken.