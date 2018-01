Britse ombudsman moet nog voor aantreden opstappen na reeks vulgaire tweets

Vervreemden

Maar Young is ook de auteur van het autobiografische, later verfilmde boek 'How to Lose Friends and Alienate People' (2008). In dat vervreemden van mensen is Young altijd kundig geweest. In de columns die hij in het conservatieve weekblad The Spectator over class schrijft, 'Status Anxiety', valt hij al jaren de progressieve goegemeente aan, door bijvoorbeeld de draak te steken met aparte ingangen voor rolstoelgebruikers bij scholen, de in zijn ogen overdreven 'Sexual Harassment Policies' van bedrijven en politieke correctheid in het algemeen. In een televisie-interview beweerde hij dat docenten, met al hun vakanties, de makkelijkste baan ter wereld hebben.



De meeste opschudding, zeker in het licht van #MeToo, veroorzaakten zijn tweets over vrouwen en dan met name hun borsten. 'Wat is er gebeurd met Winklemans borsten? Kom een beetje aan, meisje', tweette hij bijvoorbeeld over televisiepresentatrice Claudia Winkleman. Bij een andere gelegenheid vroeg hij zich af of de borsten van Padma Lakshmi, een Indiaas-Amerikaanse actrice, groter waren dan gebruikelijk. Tijdens een vragenuurtje van de premier informeerde hij bij zijn volgelingen 'aan wie het indrukwekkende decolleté achter het hoofd van Miliband toebehoort?'