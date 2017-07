Britse nationaliteit aanvragen na Brexit? Rutte: prima, maar dan Nederlandse paspoort direct inleveren

Strenge Nederlandse regels

Britse paspoorten. © EPA

Rutte wijst de initiatiefnemers van de petitie op een campagne die in juni begon om voor het automatische verlies van het Nederlanderschap te waarschuwen. De belangrijkste uitzondering is als een Nederlander de nationaliteit van zijn of haar buitenlandse partner aanvraagt. 'U kunt de Nederlandse nationaliteit waarschijnlijk behouden', is dan de boodschap in de voorlichtingscampagne. Versoepeling van de regels rondom het dubbele paspoort ligt gezien de huidige samenstelling van de Tweede Kamer niet voor de hand.



In zijn reactie rept de premier niet over de Brexit. De onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de EU gaan onder meer over een voor beide kanten aanvaardbare regeling voor EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen en Britten die in een van de 27 (resterende) EU-landen verblijven. Er wonen en werken naar schatting 1 miljoen Nederlanders in het buitenland, van wie 100 duizend in het Verenigd Koninkrijk.



De in verhouding met EU-landen als Duitsland, Denemarken, Zweden en België strenge Nederlandse regels zijn vooral gericht op buitenlanders die naar Nederland komen. De politiek heeft ervoor gekozen dat het de integratie bevordert als zij kiezen voor één paspoort. Het zou volgens het kabinet inconsequent zijn als omgekeerd Nederlanders in het buitenland twee of meer paspoorten mogen hebben.