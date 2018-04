Britse minister wil dat jongeren weer bijbaantjes nemen - goed voor het arbeidsethos

Uiteenlopende statistieken wijzen uit dat het aantal jongeren dat een zakcentje verdient de afgelopen jaren drastisch is afgenomen. In 1997 had 44 procent van de Britse tieners emplooi op een zaterdag, maar dat percentage is tot 18 gedaald. In dezelfde periode is het aantal studenten flink toegenomen, net als de examenstress op de middelbare scholen. Liever dan een paar tientjes verdienen in een winkel of een magazijn spijkert de huidige generatie jongeren zich wat bij op de vrije zaterdag, hopend op betere carrièrekansen.



McVey ziet deze trend met lede ogen aan. De honger naar kennis gaat volgens de Conservatieve bewindsvrouw ten koste van het aanleren van 'zachte vaardigheden' die volgens werkgevers steeds meer ontbreken, zoals op tijd op je werk verschijnen, collegiaal zijn en kunnen werken zonder voortdurend Facebook te raadplegen. 'Het gaat erom te begrijpen wat een baas van je verlangt en te leren wat je uit betaald werk kunt halen.'

Het voorbereiden van jongeren op de arbeidsmarkt is van belang in het licht van de Brexit