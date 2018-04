Britse minister Rudd stapt op vanwege immigratieschandaal

Streefcijfers

Rudd strompelde verder, maar toen diende zich er een nieuw probleem aan: haar departement bleek streefcijfers te hebben gebruikt bij het uitzettingsbeleid. Ze werd op het matje geroepen door de kamercommissie. Gezeten naast een van haar topambtenaren ontkende Rudd deze 'targets'.



Uit interne documenten bleek vervolgens dat ze het wel heeft geweten. In een brief aan May had ze zelfs geschreven dat de streefcijfers 'ambitieus maar haalbaar' zijn. Na het uitlekken van deze brief zat er niets anders op dan te vertrekken, iets waar de oppositie al dagen voor had gepleit. Daarmee werd Rudd het zoveelste slachtoffer op Binnenlandse Zaken, een departement dat al jaren veel problemen kent.



Na haar vertrek kwamen de loftuitingen binnen voor een van de meest eurogezinde ministers uit de ploeg van May. 'Ik ben bedroefd om Rudd te zien vertrekken - de regering is hierdoor iets minder menselijk geworden,' beweerde George Osborne, de oud-minister van Financiën die nu hoofdredacteur van The Evening Standard is.



Het is alweer de vierde gesneuvelde persoon uit het kabinet-May dat van crisis naar crisis hobbelt. Eerder traden minister van Defensie Michael Fallon, minister van Ontwikkelingssamenwerking Priti Patel en kabinetschef Damian Green af. De belofte van een 'sterk en stabiel' kabinet, die May tijdens de verkiezingscampagne had gedaan, is niet uitgekomen.