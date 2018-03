Britse minister hernieuwt onderzoek naar veertien Russische sterfgevallen

Loegovoj

Gloesjkov, die in 2011 politiek asiel kreeg in Groot-Brittannië, was ooit topmanager bij Aeroflot, toen de luchtvaartmaatschappij in handen was van Berezovski. In 1999 werd hij tot vijf jaar cel veroordeeld wegens fraude, nadat zijn baas uit vrees voor president Poetin naar Londen was gevlucht. Twee jaar later deed Andrej Loegovoj, die als hoofd beveiliging voor Berezovski's televisiemaatschappij ORT had gewerkt, een mislukte poging om hem uit de gevangenis te bevrijden.



Loegovoj dook later op als een van de mannen die Litvinenko in 2006 het radioactieve polonium-210 toedienden tijdens een ontmoeting in een Londens hotel. Een theorie is dat Loegovoj strafvermindering had gekregen in ruil voor de belofte dat hij een klusje zou opknappen voor de Russische veiligheidsdiensten: Litvinenko uit de weg ruimen. Litvinenko was op dat moment bezig met een onderzoek naar de banden tussen het Kremlin en de Russische maffia in Spanje.