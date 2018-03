Britse media: 'Overgelopen Russische ex-spion vergiftigd in Zuid-Engeland'

De zaak doet denken aan die van de oud-KGB-agent Alexander Litvinenko, die in 2006 in Londen werd vermoord met het radioactieve polonium, dat in een hotel in zijn thee was gedaan. Waarschijnlijk werd die moord goedgekeurd door president Vladimir Poetin. Litvinenko, een criticus van Poetin, was zes jaar eerder zijn vaderland ontvlucht.



Skripal, een vroegere kolonel, werkte ooit voor de Russische militaire inlichtingendienst GRU en het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2006 werd hij in Rusland veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf omdat hij de Britse inlichtingendienst MI6 de namen had gegeven van Russische spionnen die actief waren in Groot-Brittannië. Daarmee verdiende hij 100 duizend dollar.