Britse kamervoorzitter onder druk wegens vermeend pestgedrag

Veel te links en modieus

Eerder is al een algemeen onderzoek ingesteld naar pesterijen in het Paleis van Westminster

Zoals de traditie wil, werd ook Bercow door twee parlementariërs naar zijn stoel gebracht. In vroeger tijden tilden die hun voorzitter, maar tegenwoordig slepen ze hem. In het geval van de Conservatief Bercow doen leden van zijn eigen partij nu ook al jaren pogingen om hem juist uit die zetel te slepen. In hun ogen is Bercow, ooit een uiterst rechtse politicus, veel te links en modieus.



Hij deed afstand van het traditionele kostuum, zet zich in voor progressieve zaken en is, in strijd met de neutraliteit van zijn functie, mordicus tegen Brexit. Ook zou hij te veel belastinggeld hebben uitgegeven uit voor de renovatie van zijn ambtswoning.



Dat alles bracht hem niet in problemen, maar de houding tegenover zijn personeel wel. In maart maakte actualiteitenprogramma Newsnight bekend dat zijn privé­secretaris Kate Emms in 2011, na een jaar onder Bercow te hebben gewerkt, overspannen afscheid had genomen. Bij haar werd post-traumatische stress vastgesteld, wat te maken zou hebben met Bercows gedrag.



Het nieuws van Emms bracht haar voorganger Angus Sinclair ertoe om ook naar buiten te treden over Bercow. Hij schond daarmee de voorwaarden van zijn geheimhoudingsverklaring, getekend bij vertrek, toen hij ook een ton aan zwijggeld had gekregen. De oud-marinier vond het bij nader inzien ongepast om belastinggeld uit te geven om wanpraktijken van een machtig persoon onder het tapijt te vegen.