Brits model met hijab stapt uit L'Oreal-campagne wegens verzenden van anti-Israëlische tweets

Antisemitisme

De grens tussen kritiek op de politiek van de staat Israël en antisemitisme is vaak moeilijk te trekken. Uit een onderzoek bleek afgelopen zomer dat de Joodse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk steeds vaker het doelwit is van haatacties. De Community Security Trust kreeg vorig jaar tachtig meldingen binnen - een toename van 30 procent vergeleken met het jaar daarvoor - van incidenten jegens Joodse burgers: fysiek geweld, haatmail, vandalisme en bedreigingen via sociale media.



Tegen de BBC zei rabbijn Alex Chapper dat jongeren van Aziatische komaf geregeld antisemitische leuzen roepen als hij in het Oost-Londense Ilford op weg is naar de synagoge - vooral wanneer Israel in het nieuws is. Ook de Labour Partij wordt steeds meer in verband gebracht met antisemitisme. Uit een intern onderzoek bleek dat antisemitisme in de partijgelederen geen epidemische vormen heeft aangekomen, maar dat er soms wel sprake is van een 'giftige sfeer'.



Directe aanleiding voor het onderzoek was de vergelijking die parlementariër Naz Shah had gemaakt tussen Israël en het Derde Rijk.