Brits liefdadigheidsgala blijkt bacchanaal vol handtastelijkheden; organisatie heft zichzelf op

Liegen tegen vrienden of echtgenoten

Een van de hostesses kreeg de vraag of ze een prostituee was

Reeds bij de sollicitatiegesprekken waren de vrouwen - die slank, lang en knap moesten zijn - ervoor gewaarschuwd dat de mannen zich 'irritant' konden gedragen en erop zouden aandringen dat ze mee zouden drinken. Aangeraden werd tegen vrienden of echtgenoten te liegen over de aard van de avond. Ze moesten 'zwarte sexy schoenen' dragen en zich opmaken voor een 'sexy locatie'.



Uit het Financial Times-relaas kwam naar voren dat er handen op heupen, billen en borsten werden gelegd, zeker naarmate de inname van Johnnie Walkers en Dom Pérignons vorderde. Een van de hostesses kreeg de vraag of ze een prostituee was, anderen kregen uitnodigingen om mee naar de hotelkamers te gaan. Of om op de tafel te dansen.



Uit het stuk blijkt ook dat sommige hostesses deze avond als een kans zagen op jacht te gaan naar goedbetaalde banen of rijke mannen, of beide. De openbaringen over deze discreet geachte gala-avond, door de veilingmeester omschreven als 'het meest politiek incorrecte evenement van het jaar', hebben ophef veroorzaakt, zeker in het licht van #MeToo.