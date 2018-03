Briljant, sociaal onhandig en altijd achterdochtig: dit is Robert Mercer, de financier van Cambridge Analytica

In de kelder van de villa van Robert Mercer, de miljardair die nu in het nieuws is als financier van Cambridge Analytica, rijden modeltreintjes hun eindeloze rondjes. Het is niet zomaar een Fleischmann-baantje: het heeft 2,7 miljoen dollar gekost. Zelfs voor Mercer is dit blijkbaar wat veel: hij besluit in 2009 een rechtszaak aan te spannen tegen het bedrijf dat de baan heeft geïnstalleerd. De installateur zou hem voor twee miljoen dollar hebben opgelicht. Het tekent Mercer: een beetje wereldvreemd en altijd achterdochtig.



Die achterdocht manifesteert zich ook in Mercers omarming van wilde complottheorieën. Zo gelooft hij heilig in het verhaal dat de door hem verafschuwde Clintons samen met de CIA de spil zijn in een omvangrijke en geheim gehouden gewelddadige drugshandel die vanaf een vliegveld in Arkansas zou worden bestierd, zegt Mercers voormalige collega Nick Patterson in een vorig jaar gepubliceerd stuk in The New Yorker.



Dezelfde Patterson speelt een beslissende rol in de carrière van Mercer: hij haalt hem in 1993 over om te vertrekken bij IBM en in dienst te treden van Renaissance Technologies. Deze succesvolle investeringsmaatschappij staat bekend om haar voorliefde voor buitenbeentjes.